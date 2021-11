Rinvenuto ingente quantitativo di droga. Indagano i Carabinieri

Il 17 novembre 2021, in Latina, i carabinieri della locale stazione, nel corso di predisposti servizi coordinati di controllo del territorio, mirati alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, rinvenivano in un ripostiglio di una palazzina limitrofa ad un quartiere di Latina frequentato da assuntori di sostanze stupefacenti, una busta in plastica, al cui interno erano celati 11 (undici) panetti contenenti grammi 900,00 circa di sostanza stupefacente tipo hashish, sottoposta a sequestro su disposizione dell’a.G.

Indagini in corso.