Rio di Itri/Torrente Pontone, risorse del Recovery Plan regionale per la messa in sicurezza

Si è appena conclusa la videoconferenza convocata dal Prefetto di Latina Maurizio Falco per valutare le iniziative da intraprendere per la risoluzione della problematica del Rio di Itri/Torrente Pontone.

Ancora una volta è emersa quell’unità d’intenti che ha da sempre contraddistinto le Amministrazioni comunali di Gaeta, Itri e Formia nel promuovere ogni iniziativa finalizzata ad intervenire per mitigare e risolvere il rischio dell’esondazione del torrente Pontone.

Un’azione sinergica resa ancora più forte dalla vicinanza non solo istituzionale del Prefetto Falco, che ringraziamo per l’attenzione, per l’attaccamento al territorio e per il ruolo di mediatore amministrativo e sollecitatore di processi.

Attraverso la governance del territorio, infatti, abbiamo ottenuto garanzie da parte dell’Ing. Antonio Battaglino della Direzione Regionale Risorse Idriche, dell’inserimento di 10milioni di € nel Recovery Plan regionale per interventi strutturali sul Rio di Itri e sul Torrente Pontone.

Dobbiamo però effettuare a breve un intervento di messa in sicurezza al fine di arginare, per il momento, eventuali situazioni di pericolo. Ho chiesto di trovare delle risorse nelle pieghe del bilancio regionale o all’interno delle risorse assegnate al Commissario per il rischio idrogeologico e, come ho verificato, risultano già presenti. Si tratta, in sostanza, di inserirle tra le priorità degli interventi da realizzare da parte della Regione Lazio.

Non si può più perdere tempo!