Riparte “INFO-MARE 103e5’, l’appuntamento radiofonico della Guardia Costiera in collaborazione con Radio Show Italia 103e5

“Riteniamo che l’educazione, l’informazione ed il rispetto delle regole in mare siano essenziali. Informarsi prima di mettesi in mare è molto importante soprattutto in zone come quelle del Golfo di Gaeta, circondato delle montagne e spesso caratterizzato da repentine variazionidelle condizioni meteo marine.” Così il Capitano di Fregata Federico Giorgi, comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Gaeta presenta l’avvio, nel primo weekend di luglio e per il 4° anno consecutivo, di “INFO-MARE103e5”. Si tratta degli appuntamenti radiofonici con le notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla Riviera di Ulisse, in esclusiva sulle frequenze di Radio Show Italia 103e5, e programmati per tutta l’estate – alle 9.45 e 11.45 – a luglio ogni sabato e domenica, ad agosto durante tutta la settimana.

«INFO-MARE 103e5 rappresenta uno strumentoefficace di comunicazione” prosegue Giorgi – anche per la stagione estiva 2021, che speriamo sia di ripartenza per tutti. Siamo entusiasti di poter continuare questa collaborazione quotidiana – spiega Giorgi – perché riteniamo che La conoscenza del meteo-mar di giornata sia utile per pianificare al meglio la propria navigazione, nel rispetto degli altri e dell’ambiente marino che ci circonda. Invito pertanto chi frequenta il nostro mare – prosegue il comandante – a sintonizzarsi su Radio Show Italia103e5 ed ascoltare giorno per giorno, attraverso la voce dei nostri ufficiali, gli aggiornamenti di INFO-MARE103e5, in questo modo potrete programmare al meglio e godervi le bellezze del litorale sud del Lazio e delle isole di Ponza e Ventotene in tutta serenità e sicurezza. Ricordate – conclude Federico Giorgi, rivolgendosi direttamente agli ascoltatori – che per ogni emergenza in mare è possibile contattare il numero blu di emergenza 1530 della Guardia Costiera».

«INFO-MARE 103e5 torna nel nostro palinsesto dopo un’annata complessa per tutti, che tra mille difficoltà ci ha premiati con il primato di ascolti settimanali tra le emittenti del sud-pontino (71mila ascoltatori nei 7giorni, dato TER secondo semestre 2020 ndr) – afferma Paola Galisai, editore di Radio Show Italia 103e5. Per la quarta estate consecutiva, prosegue con soddisfazione reciproca, questa sempre più naturale sinergia tra la nostra radio e la Guardia Costiera di Gaeta. Nato come esperimento, INFO-MARE103e5 è sempre più contenuto di riferimento per i tantissimi ascoltatori che navigano di fronte alle coste pontine, oppure frequentano le spiagge della Riviera di Ulisse – continua Paola Galisai. Grazie a tutto il gruppo della Guardia Costiera di Gaeta, grazie a tutti coloro che si spendono per la conservazione e lo sviluppo del comprensorio sud pontino. Radio Show Italia 103e5 – conclude l’editore – sarà sempre al fianco delle eccellenze, come testimoniano il grande spazio che stiamo dedicando al lavoro insostituibile di TartaLazio sui nidi delle ‘caretta caretta’, oltre alle nostre ultime media-partnership con Mondiali ed Europei di Vela nel Golfo e con SwimmingParadise a Gaeta. Perché a noi non piace parlare tanto, ci piace parlare bene».

Le FREQUENZE di RADIO SHOW ITALIA 103e5

GAETA, FORMIA, MINTURNO FM 103.5

SPERLONGA FM 95.5 – 89.9 – 103.5

FONDI, MONTE SAN BIAGIO FM 103.5 – 103.3

TERRACINA FM 89.9

ITRI FM 95.5 – 103.3 – 103.5

LENOLA, CAMPODIMELE FM 89.9