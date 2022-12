Riqualificazione mercati nel Lazio, fondi dalla regione per 12 comuni

“Sono stati presentati da 12 Comuni della province di Roma, Latina e Frosinone i progetti di riqualificazione dei mercati settimanali e giornalieri sulla base dell’Avviso pubblico con cui la Regione Lazio ha messo a disposizione la ragguardevole somma di 3.600.000,00 euro. Si tratta dei Comuni di Cori, Gaeta, Fondi, Formia, Lenola e Santi Cosma e Damiano – in Provincia di Latina – dei Comuni di Cassino e San Giorgio a Liri – in Provincia di Frosinone – e dei Comuni di Ardea, Ciampino, Fonte Nuova e Rignano Flaminio – in Provincia di Roma. Sono state avanzate richieste per complessivi 2.300.000,00 euro”. Così in una nota congiunta il presidente nazionale Ana-Ugl Ivano Zonetti, il vicepresidente nazionale e portavoce Angelo Pavoncello e il segretario nazionale Marrigo Rosato. “I progetti- spiega il comunicato- prevedono opere di miglioramento complessivo delle aree di mercato, la realizzazione di insegne all’ingresso delle aree, la realizzazione di nuovi servizi igienici, l’adeguamento alle norme igienico sanitario, il posizionamento di panchine, arredo urbano, la illuminazione delle aree con metodi che rispondono alle esigenze di efficientamento e risparmio energetico, la piantumazione di aree verdi, il posizionamento di defibrillatori ed altri interventi minori che metteranno gli ambulanti di poter migliorare le loro condizioni di lavoro e gli utenti di frequentare luoghi più salubri ed accoglienti. L’obiettivo è quello di far cambiare volto alle aree di mercato e di rilanciare la loro funzione come elemento caratterizzante nelle città e nei borghi ove si svolgono; di sviluppare la loro offerta merceologica per competere con le altre forme di commercio ed infine di dare un impulso a un settore che deve combattere la crisi in atto per contribuire allo sviluppo dell’economia alimentando le filiere produttive che vivono dei mercati: il tessile, il calzaturiero, le produzioni dei prodotti enogastronomici, i prodotti per la casa e altro”. Ana-Ugl “contribuirà alla realizzazione di questi progetti realizzando una web-app in ogni mercato che consentirà a ogni singolo operatore di promuovere e vendere i suoi prodotti e di promuovere anche il mercato dove svolge la sua attività. Parallelamente i mercati saranno finalmente promossi per giungere a una platea sempre più ampia di consumatori. Sarà avviata una campagna di marketing che coinvolgerà radio nazionali e locali, tv e quotidiani, siti-on line e social con l’ausilio di social manager che cureranno la loro realizzazione in tutta la Regione e nelle Province interessate”. Ana-Ugl desidera “ringraziare tutti i sindaci, gli assessori, i dirigenti e i loro collaboratori e i progettisti per la fiducia che ci è stata accordata e per la condivisione dei progetti presentati alla Regione Lazio. Informiamo infine che Ana-Ugl ha condiviso anche i progetti presentati dai Comuni di Cisterna, Latina e Sezze”.