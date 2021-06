Rissa, lesioni e armi: 57enne agli arresti domiciliari

Nella giornata di ieri, in Scauri di Minturno, i carabinieri del locale comando stazione hanno dato esecuzione all’ordine per la carcerazione in regime degli arresti domiciliari, emesso dal tribunale di frosinone in relazone ai reati di rissa, lesioni personali, porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, nei confronti di un 57 enne di Minturno.

In particolare lo stesso dovrà ancora espiare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni di reclusione oltre al pagamento di una pena pecuniaria per i suddetti delitti commessi a Velletri (rm) ed Amaseno (fr) nell’anno 2015.