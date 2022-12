Ritorna “Gliu Sciuscie de Baffone”. Appuntamento a Gaeta il 31 dicembre

By

Dopo la sosta forzata causata dalla pandemia, una delle orchestrine de glie sciuscie più note e amate sul territorio, manifesta a dire il vero già da un po’ di tempo a questa parte grande entusiasmo e voglia di scendere nuovamente in piazza, tra la gente, per le vie di Gaeta, per augurare a tutti buona fine e buon principio d’anno.

Si tratta de “Gliu Sciuscie de Baffone” guidato da Marco Mottola e composto da tutti giovani under 30 che come lui hanno a cuore questa bella e sentita tradizione. “Sono tanti anni che insieme ai miei amici contribuisco a portare avanti questa nostra tradizione e devo dire che mai come questa volta sentiamo davvero la necessità e il bisogno di uscire.

La pausa dovuta alla pandemia si è fatta sentire, per noi gaetani rappresenta davvero qualcosa di importante, qualcosa senza la quale non ci sentiamo noi stessi, è nel nostro dna, per questo non vediamo l’ora di rincontrarci il 31 di dicembre.”

Queste le parole di Marco alias “Baffone” da cui poi il gruppo prese il nome.

Un rito bianco rosso quello de glie sciuscie per cui tutta la città è in fervente attesa di parteciparvi; non resta a questo punto che aspettare questa ultima settimana che ci separa dal desiderato evento e con l’occasione vi auguriamo nel frattempo un sereno Natale.