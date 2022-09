Roby Tour 2022, tappa 1: Barcellona-Saragozza

Lunedì 5 settembre 2022, tappa 2

398 km, da Barcellona a Saragozza

Si parte di buon’ora da Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, direzione Tarragona percorrendo la strada costiera. Lo scenario, poi, cambia radicalmente attraverso le montagne del Prades che offrono alcuni percorsi spettacolari, sia per i panorami che per la qualità dell’asfalto, e il Parco Natural della Serra de Montsant, con il brusco rilievo delle forme arrotondate che è la caratteristica principale del massiccio.

Dalla Catalogna si passa in Aragona, nei pressi della depressione centrale del fiume Ebro, costituita da verdi valli e da una serie di sistemi collinari. In Aragona, vicino a Saragozza, tra le città di Bujaraloz e Peñalba, c’è un punto che coincide con il passaggio del meridiano di Greenwich. Il meridiano di Greenwich funge da meridiano di origine: è da esso che si misurano le longitudini, in gradi, cioè corrisponde alla longitudine zero, motivo per cui è anche chiamato meridiano zero e meridiano primo.

Meta finale della prima tappa Saragozza, città con un ricco patrimonio architettonico, eredità di oltre 2000 anni di storia. In centro storico da ammirare resti del passato romano, come le rovine del foro, il Castello dell’Aljafería e la Basilica di Nostra Signora del Pilar, mentre i numerosi edifici in stile mudéjar rimangono a testimonianza della successiva dominazione moresca. Oltra ai numerosi luoghi di interesse storico, Saragozza è una città piacevole da esplorare per il carattere affabile e accogliente dei suoi abitanti e per l’atmosfera vivace, ma non frenetica.

TAPPA 0: Gaeta-Civitavecchia-Barcellona