Roby Tour 2022, tappa 11: Peñíscola-Estaciò de Xerta

Venerdì 16 settembre 2022, tappa 11

71 km, da Peñíscola a Estaciò de Xerta

La tappa più breve di questa edizione del Roby Tour. Una tappa più logistica che reale, per arrivare alla stazione di Xerta, tra le montagne del Parco Naturale dei Porti e la riva destra del fiume Ebre. Xerta si trova sulla vecchia linea ferroviaria della Val de Zafán, attualmente convertita in una greenway. I Roby turisti, infatti, cambieranno mezzo e a bordo di biciclette percorreranno l’antico tracciato della ferrovia della Val de Zafán, attualmente denominata Via Verda. Un interessante itinerario di 44 chilometri, in pianura/discesa, attraverso le regioni di Terra Alta e Baix Ebro.

TAPPA 0: Gaeta-Civitavecchia-Barcellona

TAPPA 1: Barcellona-Saragozza

TAPPA 2: Saragozza-León

TAPPA 3: León-Santiago di Compostela

TAPPA 4: Santiago di Compostela-Porto

TAPPA 5: Porto-Lisbona

Sosta a Lisbona

TAPPA 6: Lisbona-Portimao

TAPPA 7: Portimao–Siviglia

TAPPA 8: Siviglia-Granada

TAPPA 9: Granada-Murcia

TAPPA 10: Murcia-Peniscola