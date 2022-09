Roby Tour 2022, tappa 6: Lisbona-Portimao

Domenica 11 settembre 2022, tappa 6

370 km, da Lisbona a Portimao

Dopo due giorni nell’affascinante Lisbona i Robyturisti si rimettono in marcia direzione Portimao. La sesta tappa del nostro tour 2022 è interamente in territorio portoghese: punti di interesse lungo il tragitto Santiago do Cacém e Cabo de São Vicente con il suo faro.

Inizio giornata con comodo, cosa rara per i Roby turisti abituati alle partenze di buon mattino. Il motivo? Arrivare a Cabo de São Vicente per il tramonto, previsto per le ore 19.50. Quattro ore circa da Lisbona verso sud, passando nel Parque Natural do Sudoeste Alentejano e per la Costa Vicentina, con soste a Santiago do Cacém, quieta cittadina del sud del Portogallo, e Praia da Bordeira, uno dei più grandi arenili dell’Algarve: oltre 100 km di ripide falesie, habitat naturale di surfisti da Porto Covo, in Alentejo, a Burgau, in Algarve, il tratto di litorale europeo ancora oggi maggiormente preservato. E poi ancora verso su fino al Faro di Cabo de São Vicente, punto panoramico da cui godere di un tramonto spettacolare sull’Oceano Atlantico.

Cabo de São Vicente rappresenta il punto più a sud-ovest dell’Algarve, l’ultimo scorcio di terra che si vede da mare (anche se non è il punto più occidentale dell’Europa continentale). Sulla punta più estrema del Capo vi è un faro rosso, che svetta tra le scogliere che cadono a picco sull’Atlantico, raggiungendo un’altezza di 75 metri.

Meta finale Portimao, città secolare dalle strette stradine affacciata sull’esteso arenile di Praia da Rocha.

