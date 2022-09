Roby Tour 2022, tappa 8: Siviglia-Granada

Martedì 13 settembre 2022, tappa 8

294 km, da Siviglia a Granada

E’ tempo di ripartire per l’ottava tappa, dopo più di una settimana di viaggio, da Siviglia a Granada, 294 chilometri interamente in Andalusia. Il chilometraggio è limitato, per poter trascorrere un bel pomeriggio/sera a Granada, ma il percorso è decisamente brioso, attraverso il Parco Naturale Sierras Subbéticas, che fa parte del nucleo montuoso chiamato Sierra de Rute e Horconera.

Granada, terra di antica storia, possiede un ricco patrimonio artistico e culturale lasciato in eredità da musulmani e cristiani. La varietà degli stili artistici, la qualità delle attività musicali e teatrali, nonché le ricche tradizioni che conservano i suoi abitanti, fanno della cultura uno dei tratti distintivi della provincia e la sua maggiore attrattiva turistica. L’Alhambra è la prima immagine che viene in mente quando si parla di Granada. L’Alhambra è la città, fortezza e palazzo eretti dai monarchi della dinastia dei Nasridi del Regno di Granada. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità nel 1984 è il simbolo della città, il monumento più visitato in Spagna e il capolavoro dell’arte musulmana in Europa. Il suo nome deriva dal colore delle sue mura (Al-Hamra in arabo) fatte con l’argilla della terra, da cui il suo colore rossastro. Il complesso, la cui visita richiede almeno tre ore, si trova sul colle Sabika, vicino al fiume Darro. È formato principalmente dai Giardini del Generalife, dai Palazzi Nasridi e dall’Alcazaba, di costruzione araba.

Si può conoscere Granada perdendosi nelle sue tante strade e vicoli o visitando i suoi monumenti, le sue piazze ed edifici con tocchi gotici e rinascimentali, ma c’è un altro modo per coglierne l’essenza: attraverso la vista offerta dai suoi punti panoramici. Il più famoso è il Mirador de San Nicolás, situato nel cuore del famoso quartiere dell’Albaicín, accanto a quella che era una delle antiche moschee della città musulmana: angolo romantico per eccellenza, da cui si può vedere una vista panoramica completa dell’Alhambra, della Sierra Nevada, della città e della Vega de Granada.

