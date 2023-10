Roby Tour 2023: domenica 8 ottobre la XIX edizione

Domenica 8 Ottobre, appuntamento dalle 9,30 al piazzale del Centro Commerciale Itaca di Formia per l’edizione 2023 del Roby Tour, l’unico, l’originale motoraduno spontaneo che ormai da diciannove anni riunisce i motociclisti d’Italia per una giornata dedicata alle due ruote e alla voglia di stare assieme.

Roby (foto S.Coppola)

“Torna il Roby Tour dall’Africa e si fa festa ad Itaca– esulta Roby, alias Giuseppe Tartaglia, eclettico pizzaiolo della Pizzeria Rustica di Via Indipendenza a Gaeta -: dopo l’emozionante viaggio in Marocco ci si ritrova con tutti i miei amici!”

Appuntamento a Itaca

“Nelle ultime settimane, durante il viaggio in Marocco -continua Roby- continuavano ad arrivare messaggi a tutte le ore che mi chiedevano la data dell’evento a Itaca. Ebbene sì, anche quest’anno ci saremo, con le nostre consuete regole: nessuna iscrizione, piena libertà di fermarsi dove si desidera e tanta prudenza, perché la cosa più importante è tornare tutti a casa la sera”.

L’itinerario

E dopo la festa a Itaca: “C’è la passeggiata in moto, si parte a scaglioni per creare meno disagio possibile al traffico stradale per poi attraversare il Parco Nazionale d’Abruzzo secondo un itinerario consolidato e spettacolare che superato San Donato Val di Comino, Forca d’Acero e Opi, prosegue per Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Scanno, Passo Godi. Infine dirigendosi a Villetta Barrea dove ognuno prende la strada di casa”.