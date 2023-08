Roby Tour 2023: Marrakech-El Jadida

Martedì 19 settembre il Roby Tour riprenderanno l’itinerario da Marrakech e dopo 451 chilometri giungeranno ad El Jadida. Nel mezzo la prima fermata intermedia sarà la città di Essaouira, situata sulla costa atlantica. Famosa è la sua medina, particolare per la vicinanza del mare, e patrimonio dell’UNESCO dal 2001.

Città nota e importante nel Marocco Essaouira rappresenta un importante porto di collegamento tra l’Africa e l’Europa: originariamente era soprannominata “Mogador”, ovvero piccola fortezza. I resti della Mogador sono un grande esempio di architettura e dell’influenza europea subita dalla città, da parte di portoghesi e francesi. Notevoli sono i colpi d’occhio offerti dallo scenario della Medina, con i colori candidi delle abitazioni, accostati al blu del mare e delle imbarcazioni in legno dei pescatori ormeggiate al molo, tutte di colore blu.

Dopo la tappa ad Essaouira, il gruppo riprenderà la marcia verso El Jadida, passando per il museo della ceramica di Safi, città importante proprio per la lavorazione di questo materiale, molto utilizzato per la creazione di bellissimi vasi. Tra Safi ed El Jadida, la fermata successiva sarà ad El Beddouza, piccola città sul mare, famosa per le sue spiagge e per il colore cristallino delle sua acque.

Verso sera verrà raggiunta El Jadida, la penultima tappa marocchina del Roby Tour 2023, dove i mototouristi passeranno la notte presso l’Hotel Ibis. El Jadida è stata fondata dai portoghesi dopo l’invasione del 1502, quando era nota come Mazagan. Proprio l’influenza portoghese, rende El Jadida unica in tutto il Marocco. La fusione delle due culture è testimoniata dalla sua architettura, che si differenzia dalle classiche medine marocchine.

La città portoghese, anche nota come Fortezza di Mazagan, è patrimonio Unesco dal 2004: caratteristiche sono le sue mura fortificate nelle quali sono racchiusi i vicoli intricati, che offrono scorci molto suggestivi, con i colori delle case che si fondono con quello azzurro del mare. All’interno della fortezza portoghese vi è la Cisterna cinquecentesca, una delle attrazioni principali della città.

Oltre ai diversi monumenti quali la Chiesa dell’Assunzione, la vecchia Sinagoga, la Grande Moschea o la Porta del Mare, da cui i portoghesi lasciarono la città nel 1700 dopo la riconquista araba, da segnalare sono sicuramente le spiagge di El Jadida. In estate la città è una frequentata meta turistica proprio per la bellezza dei suoi litorali, come la spiaggia cittadina o quelle di Haouzia e Sidi Bouzid.

In seguito alla visita di El Jadida, sarà l’ora di rimettersi in viaggio verso l’ultima tappa del Roby Tour in Marocco, con il gruppo che raggiungerà Rabat dopo 217 km di marcia.