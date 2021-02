Roby Tour, il primo marzo online il video del viaggio in Sicilia

Il Roby Tour cresce, cambia forma, si adegua ai tempi e il 1° Marzo va in prima serata sulla pagina facebook RobyTour e su altre venti pagine di informazione locali e nazionali dedicate alle notizie e agli appassionati di motori.

Uno sforzo notevole quello di Giuseppe “Roby” Tartaglia, pizzaiolo della Pizzeria “Rustica” di Gaeta con la passione delle moto, protagonista e organizzatore da diciotto anni del motoraduno spontaneo più affollato del centro e sud Italia presso il Centro Commerciale Itaca di Formia.

Un impegno condiviso con un gruppo di amici, semplicemente lo staff, che da anni lo segue preparando ogni evento con precisione e attenzione rigorosa ai dettagli: non solo il motoraduno a Itaca, anche i tour europei giunti al quindicesimo anno, le prime visioni al Cinema Ariston di Gaeta o la “première” al Castello Baronale di Minturno.

Complice la pandemia mondiale che da ormai un anno complica le vite di ognuno, quest’anno Roby ha deciso una presentazione diversa per il video che racconta il suo ultimo viaggio in Europa, nel 2020 eccezionalmente in Italia, in Sicilia.

La serata, al via dalle 20.40 circa, partirà con interviste ai protagonisti del Tour in Europa, storici e più recenti biker che hanno preso parte all’ultima edizione siciliana, il tutto registrato a Minturno in uno degli studi più all’avanguardia del sud pontino e rimontato grazie al gusto e all’esperienza di Pedro Marricco.

Un climax che raggiungerà l’apice alle 21.15 quando, in contemporanea, su almeno venti emittenti, sarà proiettato il video del viaggio in Sicilia: poco più di venti adrenalinici minuti alla scoperta di una terra affascinante e misteriosa sotto la regia di Giovanni Urbano.

Infine, la diretta sulla piattaforma digitale zoom trasmessa sulla piattaforma facebook del RobyTour e aperta alle domande da casa, per Roby l’occasione in cui svelare i prossimi progetti e il sedicesimo viaggio in Europa. Un lunedì diverso in cui sentirsi ognuno protagonista, sempre in moto. Lamps.