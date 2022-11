Roma, domenica evento “7 per te” della Croce Rossa

Domenica 27 novembre, a partire dalle ore 10 sino alle 17, il Comitato Municipio 7 di Roma, in collaborazione con Aci Roma, sarà presente presso gli edifici del centro commerciale Cinecittà Due in viale Palmiro Togliatti 2 per una giornata dal titolo ‘7 per te’ che ha lo scopo di far conoscere ai cittadini le attività di Croce Rossa Italiana, in particolare i servizi del Comitato Municipio 7 territoriale che, nelle varie aree attrezzate allo scopo tramite i propri volontari, affronterà diverse attività quali:

– Lezioni informative, dimostrazione ed esercitazione di Manovre

Salvavita Pediatriche;

– Intervento Gruppo Cinofilo con dimostrazioni e simulazioni;

– Promozione di donazione sangue e tessuti;

– Intrattenimento per bambini con esperti di trucca-bimbi;

– Informazione e divulgazione attività sociali di Croce Rossa Italiana per il territorio (raccolta alimentare, trasporto

sanitario ed altri servizi di assistenza);

– Diritto Internazionale Umanitario – informazioni e mostra

fotografica.



“Inoltre – si legge in un comunicato- grazie alla comprovata partnership con Aci Roma sarà possibile, per chiunque voglia, seguire delle dimostrazioni di educazione stradale tramite simulatori di guida, tappeti interattivi per riprodurre gli effetti della guida in stato di ebrezza e sonno, con lo scopo di promuovere quanto più possibile uno stile di guida sicuro ed informare degli effetti della guida in stato di alterazione.

Si ringrazia vivamente la Direzione del Centro Commerciale Cinecittà Due, sensibile a tutte le tematiche, che ha sin da subito messo a disposizione i propri spazi per i nostri volontari confermando il proprio interesse e vicinanza alla comunità del Municipio 7 di Roma e alla Croce Rossa Italiana”.