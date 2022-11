Ruba una borsa all’interno di un’auto, denunciato

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della:

− Stazione CC di Scauri di Minturno hanno denunciato per furto aggravato un uomo di Napoli cl. 84, per aver asportato, in concorso con altra persona non ancora identificata, una borsa contenente documenti e danaro dall’interno di autovettura di una donna di Sessa Aurunca cl. 63, parcheggiata presso un supermercato di Scauri.