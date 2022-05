Sabaudia, elezioni amministrative 2022: una poltrona per cinque

By

Sabaudia è tra i sette comuni della provincia di Latina in cui il 12 giugno si andrà al voto per il rinnovo dell’amministrazione comunale. L’eventuale ballottaggio invece, avendo più di 15mila abitanti, è previsto per il 26 giugno.

Dopo l’esperienza del Commissario Straordinario Carmine Valente, sono cinque gli aspiranti alla fascia tricolore, sostenuti complessivamente da 15 liste con oltre 230 concorrenti per i 16 seggi del futuro Consiglio comunale.

Il centrodestra si presenta diviso alle urne: da una parte Alberto Mosca schierato da Forza Italia e UdC, dall’altra Enzo Di Capua sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega e dall’altra ancora, Maurizio Lucci con Coraggio Italia. Gli altri candidati sono Giancarlo Massimi per il Partito Democratico e Paolo Mellano sostenuto da due liste civiche.

Alberto Mosca, candidato sindaco di Sabaudia

Alberto Mosca è il candidato con la coalizione più numerosa, sostenuto dai partiti Forza Italia e UdC e dalle liste “Azione”, “Scegli Sabaudia” e “Città Nuova”.

Lista Forza Italia: Giovanni Secci, Giovanni Pietro detto Gianpiero Fogli; Anna Maria Castellani; Luciano Colantone; Matteo Di Girolamo; Anna Maria Maracchioni; Davide Martino; Massimo Mazzali; Emanuele Mazzocchi; Irene Moretto; Elisa Onori; Davide Pezzella; Maria Cristina Russo; Vincenzo Schettino; Diana Sciamanna; Roberto Venditti

Lista Udc: Francesco Paolo D’Ascanio; Daniele Brunello; Noemi D’Agostini; Giuseppe Biagio Di Cola; Maria Assunta Gasbarrone; Raffaella Giancola; Giuseppe Lenti; Claudio Magrin; Riccardo Mastracci; Barbara Napolitano; Nicola Racanelli; Antonio Riggi; Sebastiano Sole; Fabiana Vargiu; Gioida Varriale; Clara Vassallo

Lista “Azione“: Antonio Vitaletti; Marco Massimi; Simone Brina; Sofia Crispino; Kevin Francavilla; Chiara Tamburro; Stefano Rambaldi; Emanuele D’Ercoli; Camilla Quaglieri; Martina Zaccai; Maria Teresa Verdone; Luca Liguori; Antonio Giovanni Sannino; Arianna Farina; Claudio Cervoni; Roberto Palmacci

Lista “Scegli Sabaudia”: Belmonte Temistocle detto Temi Surpi Albonea detta Alba; Carminati Francesco; Mastracci Fulvio; Gabriele Davide; Garrisi Rossella; Bordignon Roberto; Allegri Mario; Schirru Marco; Magnarelli Lorena; Pagliaroli Daniela; Pacini Alan;

Atzei Antonella Giuseppina detta Lalla

Lista “Città Nuova“: Schintu Pia; Gallucci Davide; Melloni Carla; Corelli Mirko; Battisti Manila; De Lucia Pietro; Menichelli Simonetta; Cavaliere Salvatore; Grasso Alessandra; Comincini Andrea; Pica Lucia; Carboni Joseph; Baccaro Simona; Mincarelli Marco; Calvani Marina; Crescenzo Simone

Enzo Di Capua, candidato sindaco di Sabaudia

A sostenere la candidatura di Enzo Di Capua i partiti Fratelli D’Italia e Lega e la lista “Sabaudia Futura Di Capua sindaco”.

Lista Fratelli d’Italia: Magnanti Dionisio detto Tonino, Bianchi Renato, Polisena Piera, Chiapparelli Marina, Ceci Alessandra, De Dominicis Fabrizio, Di Caterino Manuel, Fiorentini Annalisa, Intini Marika, Marangoni Fabiana, Sanna Francesco detto Frankie, Pacini Stefano, Pizzo Paolo, Scattaretico Francesco, Zeoli Antonio, Di Marino Giulia

Lista Lega: Ciriello Antonio Francesco, Agosta Giuseppe, Apicella Fabio, Brizzi Giuseppe Santino, Di Giulio Maria Cristina, Gabrielli Beatrice, La Morte Francesca, Lizzio Franco, Mandaradoni Domenico, Manfredi Aurelio, Manfuso Alessia, Marocco Marco, Martini Elisa, Menin Anna, Menin Guerrino, Morelli Gianluca

Lista “Sabaudia Futura Di Capua sindaco”: Arduino Carmela, Ciriello Matteo, Cividani Marcello, Clemente Carla Tindara, D’Ottavi Francesco Saverio, La Grutta Francesco, Lancia Andrea, Mandaradoni Giuseppe, Mastrogiorgio Sonia, Petrucci Valerio, Pietra Caprina Francesco, Pitu Floarea, Pozzi Katia, Rebricova Irina, Salvatori Ilaria, Valenti Silviano

Maurizio Lucci, candidato sindaco di Sabaudia

Coraggio Italia schiera Maurizio Lucci, sostenuto anche dalle liste civiche “Lucci Sindaco” e “Obiettivo in Comune”.

Lista Coraggio Italia: Cargnelutti Matteo; Duò Elisa; Figliozzi Benedetto; Fusco Alessandro; Ghion Maurizia; Giacometti Gianfranco; Pedrollo Cristina; Rizzo Massimiliano; Rossato Daniele; Sala Jacopo; Scaccia Roberto; Severin Valentina; Spaziani Laura; Tosi Simona; Valerio Andrea Pio; Vendrame Letizia

Lista “Lucci Sindaco”: Avvisati Vincenzo; Billi Maurizio; Brucchietti Marina; D’Ambrosio Stefano; De Angelis Giada; Gambacurta Beatrice detta Bea; Iodice Gabriele; La Rocca Giuseppe detto Pino; Messina Sabrina; Montanaro Graziano; Orsini Monica; Pacchiarini Marinella; Pagliaroli Felice; Porcelli Paolo; Riccardo Gianluca; Rizzardi Miriam

Lista “Obiettivo in Comune”: Picciolo Daniela; Affinito Antonio; Bellato Fabiola; Belli Giuseppe; Buonanno Tina; Bustini Annamaria; Celani Daniela; Compagno Alessandro; De Fabritiis Iris Maria; Distaso Francesco Paolo; Fantini Antonio; Favaretto Ezio; Iannacone Ernesto; Ler Cristian; Pal Davide; Villani Alessandra

Giancarlo Massimi, candidato sindaco di Sabaudia

Per il Partito Democratico scende in campo Giancarlo Massimi sostenuto anche dalla lista civica “Massimi Sindaco per Sabaudia”.

Lista Partito Democratico: Bianchi Amedeo, Avvisati Massimo, Bersani Angela, Boccuzzi Cecilia, Carelli Paola, Di Legge Eleonora, D’Ubaldi Orietta, Flotta Elide, Ghouili Latifa, Lombardo Valerio, Medici Enza, Nicotra Giovanna, Piroli Pietro, Soscia Federica, Tavoletta Federico, Zannino Walter

Lista “Massimi Sindaco per Sabaudia”: Guizzon Genoveffa, Biondi Nadia, Calabrese Moreno, Catalano Michele, Ciciliano Simone, Cimaroli Cristian, De Lucia Paola, Esposito Maria Sole, Fazio Vincenzo, Iuliano Stefano, Nappi Martina, Scaringella Claudia, Siesto Gaia, Rifici Silvestri Valentina, Selmi Federica, Renzi Cinzia

Paolo Mellano, candidato sindaco di Sabaudia

Le due liste civiche invece “Paolo Mellano Sindaco” e “I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco” sostengono appunto, la candidatura di Paolo Mellano.

Lista “Paolo Mellano Sindaco”: Brunello Antonella, Colella Fabiana, Corazzina Daniela, Corese Giorgia, Corso Francesco, Danesin Luca, De Persis Paolo, Durantini Giuseppina, Fazio Gianluca, Iorio Immacolata, Lapitan Elisa, Marinelli Alessandra, Mauti Antonella, Pacini Fabrizio, Riccardi Gennaro, Scalisi Aldo Franco

Lista “I Cittadini per Paolo Mellano Sindaco”: Avagliano Francesca, Bonetti Gianluca, Gaglione Vanessa, Gibbini Daniela, Giuliani Paola, Malafronte Vincenzo, Marino Francesca, Mellano Nausicaa, Minervini Saverio, Palermi Gianluca, Papa Gianfranco, Pietrosanti Veronica, Russo Pierluigi, Scopigno Paolo, Tovo Chiara, Vidale Giulia

QUANDO SI VOTA

Il DECRETO MINISTERIALE del 31/03/2022 ha indetto le ELEZIONI AMMINISTRATIVE per domenica 12 GIUGNO 2022 dalle ore 07.00 alle ore 23.00

PER COSA SI VOTA

Si vota per eleggere il Sindaco e i Consiglieri Comunali.

Per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti il numero di candidati a Consiglieri Comunali con l’indicazione del candidato alla carica di Sindaco sono MINIMO 9 E MASSIMO 12.

Possono essere nominati Assessori (MASSIMO 4, escluso il Sindaco) sia i Consiglieri comunali sia cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale;

CHI PUO’ VOTARE (ELETTORATO ATTIVO)

Sono ELETTORI tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno della elezione ed iscritti nelle liste elettorali. ( art. 48 della Costituzione Italiana )

ed iscritti nelle liste elettorali. ( art. 48 della Costituzione Italiana ) Sono, altresì, elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, per le sole consultazioni elettorali EUROPEE e AMMINISTRATIVE, residenti nel comune che presentino apposita istanza al sindaco.

CHI PUO’ ESSERE ELETTO (ELETTORATO PASSIVO)

Sono eleggibili a Sindaco e a Consigliere comunale gli elettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel giorno fissato per la votazione.

Sono, altresì, eleggibili a consigliere comunale i cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea iscritti nelle apposite liste aggiunte.

SISTEMA ELETTORALE

L’elezione del Sindaco e del Consiglio è contestuale.

Ogni candidato sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale.

L’elezione avviene con il sistema maggioritario a turno unico.

Ogni candidato sindaco è collegato con una sola lista di candidati consiglieri.

Vince il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti, solo in caso di parità si procede al turno di ballottaggio

Alla lista del candidato sindaco eletto sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al consiglio, mentre i restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste.

Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto.

In caso di ammissione e votazione di una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l’elezione è nulla.

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per le liste ai fini della partecipazione all’assegnazione dei seggi.

