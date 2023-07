Saluto di commiato per il Luogotenente Vincenzo La Rocca

Nel corso dell’odierna mattinata, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Colonnello Lorenzo D’Aloia, ha ricevuto per un caloroso saluto di commiato, il Luogotenente Vincenzo La Rocca, che verrà collocato in congedo per raggiunti limiti di età. Il sottufficiale, cl 63, si è arruolato il 14 febbraio del 1985 e, dopo aver frequentato il corso da allievo Carabiniere a Campobasso, è stato destinato alla Stazione CC di Roma Alessandrina e, successivamente, in altre Stazioni romane. Nel 1997 veniva trasferito a Lenola (LT) e, dopo aver frequentato il corso semestrale per Marescialli a Vicenza, destinato alla Tenenza di Fondi, ove ha concluso la sua lunga carriera.

Il Comandante D’Aloia, ha inteso esprimere la sua personale riconoscenza al Luogotenente La Rocca, per il servizio reso all’Istituzione ed alla cittadinanza.