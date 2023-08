San Felice Circeo, a fuoco deposito attrezzi e natante

Giornata intensa quella di ieri venerdì 11 luglio per il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina.

Già nella mattinata, le squadre ordinarie sul territorio provinciale, sono state chiamate per interventi di Soccorso Tecnico Urgente di vario genere.

La squadra VVF territoriale di Latina (1A) si recava nel Comune di San Felice Circeo, via del Fringuello, a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio.

Sul posto si riscontrava un incendio che stava interessando il piccolo deposito attrezzi a servizio di un’abitazione. Le fiamme coinvolgevano anche un piccolo natante posto in posizione adiacente al magazzino. Subito iniziavano le operazioni di spegnimento per limitare i danni dell’incendio. Al completamento dell’opera di spegnimento si effettuava un accurato controllo della zona acquisendo elementi utili a stabilire le cause che sembrano essere di natura accidentale. Anche in questo caso, non si registrano coinvolgimenti di persone.

Successivamente nella zona tra Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza vi sono stati diversi interventi delle nostre squadre per lo spegnimento di incendi di vegetazione più o meno estesi.