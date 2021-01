San Felice Circeo, operazione anti droga: Pusher in manette

Nel corso dell’odierna mattinata in San Felice Circeo (LT), militari del locale Comando Stazione, in collaborazione con personale del paritetico Comando Arma di Grazzanise (CE), nell’ambito di servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, traevano in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino dell’India S.J.37 enne, sorpreso subito dopo aver ceduto ad un tossicodipendente del luogo una dose di eroina, dal peso di circa 0,3 grammi, recuperata nell’immediatezza.

Le successive perquisizioni, personale e domiciliare, a cui veniva sottoposto l’uomo, consentivano altresì di rinvenire complessivamente, 4 grammi circa della medesima sostanza, suddivisa in dosi, nonché un flacone contenente polvere bianca da taglio per il confezionamento della droga e la somma contante di euro 60, ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stupefacente, il materiale rinvenuto ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.