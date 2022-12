Visto il grande successo di visitatori la nuova esposizione “SATURNALIA a Natale il dono delle Virtù” della stilista Lisa Tibaldi Grassi nei prestigiosi spazi del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga e Grotta di Tiberio, a Sperlonga in provincia di Latina, è stata prorogata fino al prossimo 15 gennaio 2023.

L’installazione, realizzata in collaborazione con il Parco Regionale Riviera di Ulisse, presenta quattro figure femminili dell’antica mitologia romana, legate alla narrazione museale, delle quali la designer sud pontina, propone carattere e virtù in un connubio di stile e citazioni.

Opere realizzate in bianche sete che ben si sposano con il contesto statuario museale in un dialogo tra antico e contemporaneo, sempre vivace, tema particolarmente caro alla stilista.

Non banale né tantomeno scontata la scelta della data di apertura, che è stata lo scorso 17 dicembre, giornata che, nell’antichità romana, era l’inizio dei festeggiamenti al Dio Saturno, con processioni al grido di “Saturnalia” e scambio di regali.

Ed è proprio il dono, non in senso materiale, il protagonista: donare del bene, delle virtù, di cui oggi si sente un gran bisogno.

Da sempre i doni devono essere reciproci, ed è per questo che è nata l’iniziativa aperta a tutti i visitatori della mostra di lasciare un pensiero da appendere all’albero di Natale del Museo: bene regalato, bene ricevuto.

Come ha dichiarato Cristiana Ruggini, Direttrice del Museo “Dopo un anno di rinascita del nostro Museo e di proficua collaborazione con il Parco Riviera di Ulisse, abbiamo inteso donare ai visitatori un motivo in più per venirci a trovare durante le festività. L’inaugurazione sarà inoltre l’occasione per uno scambio di auguri di Natale.”

Lisa Tibaldi Grassi

Lisa Tibaldi Grassi è nota stilista e designer romana, il cui marchio ha sfilato a Milano, Montecarlo, Vilnius ed è apparso su diverse riviste internazionali.

Da anni ha scelto di tornare nella sua terra d’origine dove lavora nell’Atelier di Santi Cosma e Damiano realizzando abiti sartoriali d’Alta Moda e Sposa.

Dal 2018 ha deciso di fondare una start up creativa dal nome evocativo Terra Mia, dedicata alla produzione di Accessori Moda Donna ecosostenibili, di un artigianato di tradizione di eccellenza dalla forte connotazione territoriale, rivolto ad un mercato internazionale del lusso. Dal 2021 ha affiancato a Lisa Tibaldi Terra Mia lo spin-off PRIVERNUM collection linea di home design ecosostenibile ispirata al patrimonio custodito nei Musei Archeologici di Priverno. Nel 2021 ha curato ed ideato la mostra PRIVERNUM collection- Intrecci di Storia a Fossanova e dallo stesso anno è Presidente CNA Federmoda Latina. Di recente è stata insignita di due riconoscimenti importanti: Premio Aurunci Patres per il settore moda e Premio Camilla sezione Imprese e Professioni.

SATURNALIA! A Natale il Dono delle Virtù – PROROGATA AL 15 GENNAIO 2023

Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga

Via Flacca Km 16.300

Sperlonga (Latina)

Dal mercoledì alla domenica 8.30-19.30 (chiusura 25 dicembre 2022 – 1 gennaio 2023)

