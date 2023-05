Il 20 ed il 21 Maggio sbarca a Gaeta la Longevity Run, un progetto realizzato per sensibilizzare ad assumere uno stile di vita attivo e sano.

Il 20 Maggio, a partire dalle ore 11 e fino alle ore 18, un’equipe di medici del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS sarà a disposizione per offrire un check-up gratuito sui 7 principali parametri di salute cardiovascolare: misurazione della glicemia, del colesterolo e della pressione arteriosa, analisi di alcuni parametri di performance funzionali come la forza muscolare e la funzione respiratoria, rilevazione di dati antropometrici, valutazione dello stile di vita, delle abitudini alimentari e della qualità del sonno. Al termine verrà consegnata una scheda personale con i risultati delle valutazioni eseguite insieme ad una serie di consigli e raccomandazioni per un più corretto stile di vita. Per i check-up non occorre prenotazione. Il villaggio della prevenzione sarà allestito in Via Marina di Serapo, in prossimità della villetta comunale.

Domenica 21 Maggio alle ore 9:30 si svolgerà la “Longevity Run”, la corsa NON competitiva di 5 km, aperta a tutti. L’iscrizione è gratuita. Per iscriversi alla corsa è necessario compilare il modulo disponibile sul sito www.longevityrun.it. In alternativa è possibile iscriversi, a partire dalla giornata di sabato 20 Maggio, direttamente presso gli stand del villaggio della prevenzione. Successivamente alla partenza della corsa, la manifestazione prevede una camminata a percorso libero aperta a tutti.

Conquistiamo passo dopo passo la longevità!