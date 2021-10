Scappa dai carabinieri e finisce contro un albero: denunciato 21enne

In data odierna, in Latina, i Carabinieri del locale N.O.R. – Sezione Radiomobile deferivano in stato di libertà un 21 enne della provincia di Roma per il reato di resistenza ad un Pubblico Ufficiale, lesioni personali stradali gravi o gravissime e fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.

Il prevenuto a bordo di un’autovettura al fine di eludere un eventuale controllo di polizia, incrociando una pattuglia dei Carabinieri, aumentava repentinamente la velocità di marcia, perdendo il controllo dell’autovettura, che terminava la propria corsa contro un albero, allontanandosi successivamente dal luogo dell’evento nel tentativo di far perdere le proprie tracce, lo stesso veniva rintracciato poco dopo e sottoposto a perquisizione in cui venivano rinvenuti e posti sotto sequestro gr.3 di sostanza stupefacente tipo “cocaina”.

A seguito del sinistro i due passeggeri presenti nell’auto riportavano lesioni guaribili rispettivamente in giorni 30 s.c. e in prognosi riservata.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro a disposizione dell’A.G. inquirente.