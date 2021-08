Nella giornata di ieri, in scauri di minturno (LT), i carabinieri del locale comando stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne del luogo resosi responsabile del reato di furto aggravato. In particolare, il predetto, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g., è stato identificato come autore di un furto commesso il 04 agosto u.s. ai danni di un esercizio pubblico della zona.