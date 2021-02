Scauri, ragazzi in difficoltà su una scogliera: salvati dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina, è intervenuto nel Comune di Minturno in località Scauri a seguito di una richiesta di aiuto.

Tale segnalazione indicava la presenza di 3 ragazzi, della provincia di Frosinone, in evidente difficoltà su una scogliera nelle vicinanze della “spiaggia dei sassolini”.

Immediatamente la Sala Operativa del Comando Provinciale inviava sul posto la squadra territoriale VVF di Castelforte e la MotoBarca VF 1086 del Distaccamento portuale di Gaeta.

Fondamentale l’intervento del personale marittimo che ha recuperato i tre ragazzi, via mare, in buone condizioni di salute per poi portarli in luogo sicuro.