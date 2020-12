Il GIP del Tribunale di Cassino, Dott.ssa Sodani, ha convalidato l’arresto del 42enne di Scauri, A. B., arrestato dai Carabinieri per essere stato sorpreso in flagranza a cedere 2,7 grammi di cocaina, travato in possesso di 500 euro in contanti e ritagli di buste per il confezionamento dello stupefacente.

Il Giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari ma ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’Avv. Gianni Bove, di immediata remissione in libertà del presunto pusher, sottoponendolo al solo obbligo di presentazione alla Polizia Penitenziaria