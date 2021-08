Scauri, una persona denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e due segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti

Ieri sera, in scauri di minturno (LT), i carabinieri del locale n.o.r.m. e del comando stazione di castelforte, coadiuvati dai militari del nucleo cinofili di roma ponte-galeria, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà una 25enne del luogo resasi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, e segnalato all’autorità prefettizia un 38enne ed un 30enne, anche loro del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. in particolare, la giovane, durante una perquisizione domiciliare, veniva trovata in possesso di grammi 3,8 di cocaina suddivisa in dosi, mentre i predetti venivano trovati in possesso di grammi 0,28 di eroina e di grammi 1,09 di hashish.

La sostanza stupefacente veniva immediatamente posta sotto sequestro.