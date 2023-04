Schiacciato da un mezzo pesante, liberato dai Vigili del Fuoco

Alle 9.30 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Santi Cosma e Damiano a seguito segnalazioni giunte al NUE112 per soccorso a persona.

Sul posto in via ausente, la squadra territoriale VVF di Castelforte, constatava la presenza di una persona con un arto inferiore sotto le ruote di un mezzo pesante.

Subito il personale dei Vigili del Fuoco iniziava le complesse e delicate operazioni per liberare l’uomo, di 51 anni originario di Velletri (RM). Per tale scopo veniva utilizzato uno speciale pistone idraulico, così da sollevare le ruote e liberare il ferito. Successivamente lo stesso veniva preso in consegna dai sanitari del 118 per poi essere trasferito in ospedale a Formia. Sul posto carabinieri e polizia locale.