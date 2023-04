Scuola dell’Atratina: sulla chiusura interviene il Sindaco Leccese

Il Sindaco di Gaeta Cristian Leccese interviene sulla recente chiusura della scuola paritaria della Congregazione delle Suore di Santa Marie Madeleine Postel in via Atratina.

“Abbiamo appreso con grande dispiacere dell’interruzione delle attività didattiche della materna e scuola primaria presso lo storico istituto in via Atratina dove si sono formate generazioni di studenti della nostra città. Seppur con grande rammarico, non entriamo nel merito della decisione adottata, ma confermiamo e rinnoviamo l’impegno dell’Amministrazione comunale da me presieduta nel consentire, in questa fase transitoria, tutto ciò che rientra nelle nostre competenze affinché gli alunni potranno proseguire ed affrontare serenamente l’inizio del nuovo anno scolastico presso gli istituti che i loro genitori sceglieranno”.