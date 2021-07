Serrati controlli nelle zone della movida sul litorale pontino

Nel corso del weekend, la Polizia di Stato di Latina ha effettuato controlli a tutela della sicurezza e salute pubblica nelle zone tradizionalmente interessate ad un maggiore assembramento di persone.

In particolare i servizi preventivi si sono focalizzati nella zona dei pub ed il lungomare pontino, nei tratti della litoranea di Latina e Gaeta, anche a verifica dell’attuazione del piano di prevenzione epidemiologico.

Il personale impegnato, che a Gaeta ha operato anche con l’ausilio di unità del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, oltre ai consueti posti di controllo, ha esteso la propria attività alla verifica dei requisiti di legge di numerosi esercizi pubblici.

Al termine per due locali di Latina, una gelateria e un cocktail bar – ristorazione, sono scattate sanzioni amministrative perché non erano in grado di esibire le licenze mentre, tra i diversi locali controllati nel comune di Gaeta, per uno è scattata la sanzione poiché somministrava alcolici a minorenni.