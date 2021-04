Settimana civica: noi cittadini, noi popolo

Si è appena conclusa la prima Settimana civica, istituita dal 19 al 25 Aprile , un’ iniziativa dedicata alla valorizzazione e alla promozione dell’educazione civica delle giovani generazioni. Nell’anno in cui essa è divenuta disciplina scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, in tutta la penisola sono state svolte centinaia di iniziative, in una significativa sinergia con gli enti locali. Ciò è avvenuto anche nel nostro territorio, in particolare con il coinvolgimento degli alunni degli Istituti Comprensivi di Minturno e Scauri: una rappresentanza di studenti ha infatti partecipato ad un incontro organizzato nella Sala Consiliare alla presenza del sindaco Gerardo Stefanelli, di diversi assessori, della preside del Comprensivo M. E. Scauro, del sindaco dei ragazzi e dei docenti referenti di Educazione Civica nelle scuole. Il “Silenzio” suonato dal vivo, ha subito immerso i presenti in un’atmosfera di profonda partecipazione: i giovani studenti hanno dato esempio di cittadinanza attiva, ripercorrendo brillantemente con i propri interventi la storia d’Italia, in occasione della Festa della Liberazione, nell’anno in cui si celebrano inoltre il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica. In particolare le parole del primo cittadino , dell’assessore Nuzzo e della dirigente Graziano hanno posto l’accento su quanto la scuola rappresenti un luogo fondamentale non solo di formazione, ma anche di crescita sana all’insegna dei valori che rendono più forte le comunità, tasselli fondamentali per la nazione. Pace e libertà le parole chiave nell’incontro, per crescere all’insegna della cura, dei diritti e delle responsabilità, nel rispetto e nel ricordo di coloro che si sono in passato battuti, anche a costo della propria vita, per ricordare che non siamo solo abitanti, ma siamo tutti cittadini, tutti popolo e che la libertà stessa non è un regalo bensì una conquista.