Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio e la persona. Nello specifico il giorno 24.05.2023 i militari del N.O.RM. – Sezione radiomobile hanno deferito un 58enne di SS. Cosma e Damiano (LT), per essersi allontanato arbitrariamente dalla struttura dove si trovava in regime di arresti domiciliari.