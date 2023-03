Si ribalta un tir, ferito il conducente

Da poco prima delle 8 di questa mattina il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, con la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Castelforte, è stato impegnato, a seguito di un incidente stradale, per la rimozione di un mezzo pesante ribaltato.

Sul posto, sulla variante appia Formia-garigliano sotto lo svincolo per la ss 630 Formia-Cassino, una motrice con rimorchio ribaltata su un lato, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo., e con il carico, bobine di materiale ferroso, parzialmente fuoriuscito dal cassone.

Subito il personale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il 118, prestava le prime cure all’autista successive trasportato in ospedale.

Successivamente, mediante una autogrù Vigili del Fuoco proveniente da Latina, si provvedeva a riposizionare in modo regolare il mezzo pesante. Per tali operazioni la strada è stata chiusa fino alle 17.30 del pomeriggio