In data 27.02.2021, in Scauri di Minturno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, al termine di specifica attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà D.S. 40enne del luogo per simulazione di reato. Il prevenuto in data 12.07.2020, denunciava falsamente lo smarrimento ed il successivo indebito utilizzo da parte di terzi di alcuni assegni bancari per un importo di € 4.000,00