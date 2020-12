Snam, accordi per la mobilità sostenibile in Israele e India. L’AD Marco Alverà: “Nuovi passi per la transizione energetica”

Rafforza la propria presenza internazionale Snam, azienda italiana tra i principali operatori globali nelle infrastrutture energetiche.

La società Snam guidata dall’Ad Marco Alverà sta investendo da un lato per la transizione energetica, con l’obiettivo della neutralità carbonica al 2040, e dall’altropuntando su nuovi mercati. Recentemente, infatti, Snam ha siglato diverse partnership, prima in Israele e ancora più di recente in India.

In Israele la società italiana ha stretto alcune collaborazioni per accelerare la transizione energetica e, in particolare, per la mobilità sostenibile a gas naturale, biometano e idrogeno, con riferimento anche alla produzione di idrogeno green. Il primo accordo è stato sottoscritto con Delek Drilling (società israeliana attiva nella produzione e vendita di gas naturale) e Dan (aziendale di trasporti pubblici nazionale) ed è volto a sviluppare la filiera del gas naturale liquefatto per il trasporto (autobus e mezzi pesanti in primis). Sempre con la società Dan è stato firmato un memorandum d’intesa per lo sviluppo di progetti di mobilità sostenibile incentrati su gas rinnovabili ed elettricità. In aggiunta, è stata avviata un’altra collaborazione tra Snam e H2Pro, una startup israeliana attiva nella produzione di idrogeno verde in modo innovativo.

Così l’Ad di Snam Marco Alverà commenta le 3 nuove partnership: “Con questi accordi sviluppiamo ulteriormente la presenza internazionale di Snam per rafforzare il nostro contributo alla transizione energetica e al raggiungimento degli obiettivi climatici globali.”

Anche in India Snam ha avviato progetti per lo sviluppo dell’idrogeno e della mobilità sostenibile, coinvolgendo alcune tra le più importanti realtà nazionali. La prima intesa è quella avviata in sinergia con Adani, uno dei principali gruppi infrastrutturali ed energetici indiani, per la ricerca e l’avvio di progetti legati alla filiera dell’idrogeno in India e a livello internazionale, e per lo sviluppo del biometano, del biogas e della mobilità sostenibile. Con la controllata Adani Gas Limited è stata avviata una joint venture per sviluppare le infrastrutture di rifornimento a sostegno della mobilità sostenibile in India, così da far crescere l’utilizzo di gas naturale. Snam ha poi dato vita ad altri due progetti con Greenko e Indian Oil: il primo è uno dei maggiori produttori di energia rinnovabile del Paese, con il quale l’azienda italiana coopererà per sviluppare la filiera dell’idrogeno prodotto da rinnovabili, mentre la seconda è l’azienda di stato tra i maggiori operatori energetici integrati nazionali, con la quale si potranno avviare progetti congiunti per la transizione energetica e nella filiera delle infrastrutture gas.

“L’ingresso nel mercato indiano – queste le parole dell’Ad di Snam Marco Alverà – è una nuova tappa del percorso di internazionalizzazione di Snam. Grazie alle partnership con alcuni dei principali gruppi nazionali, facendo leva sulle nostre competenze e sulle nostre tecnologie, abbiamo la possibilità di dare un contributo prezioso in un Paese particolarmente attivo nella transizione energetica e che presenta molte opportunità.”