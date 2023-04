Sold out per la Festa delle Virtù a Formia

Non poteva esserci accoglienza migliore per il ritorno della “Festa delle Virtù”.

L’ Anfiteatro Romano nel borgo di Castellone a Formia, nella serata del 24 aprile, infatti si è popolato di un fiume di persone accorse per partecipare alla grande festa, organizzata dall’associazione “La vita è Bella”, in collaborazione con l’associazione culturale Sant’Erasmo V.M., che ha riportato alla luce l’antica tradizione delle “virtù”, che da qualche anno era scomparsa.

La serata, allietata dal duo musicale “Tony e Rosita”, ha avuto come protagonista la degustazione del piatto tipico della tradizione formiana, le virtù appunto, una zuppa preparata con sette diversi tipi di legumi e castagne, il tutto contornato da una degustazione di dolci.



Il Presidente dell’associazione Salvatore Corrado esprime cosi la propria soddisfazione «Era qualche anno che avevamo in mente di riprendere questa tradizione e finalmente quest’anno ci siamo riusciti; sapevamo dell’importanza che aveva per la nostra città ma non ci aspettavamo un’accoglienza simile, siamo orgogliosi perché anche i giovani come noi, stanno riscoprendo queste tradizioni, che fanno parte del nostro “patrimonio” storico e culturale.

«In ultimo vorrei ringraziare l’amministrazione comunale di Formia, le donne del quartiere per i preziosi consigli , e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione»- ha concluso Corrado.