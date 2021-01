Sorpreso con involucri di cocaina, arrestato 40enne

In data 28 gen 21, i militari della stazione Carabinieri di Cisterna di Latina, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti ed a seguito di attività info-investigativa, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 40enne del luogo il quale, nel corso di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di gr. 20 di “cocaina” contenuta all’interno di involucri, materiale da taglio e confezionamento. nello stesso contesto veniva deferita la convivente.

L’arresto veniva convalidato unitamente alla sottoposizione degli obblighi di firma in attesa dell’udienza fissata nel mese di marzo.