SOS Ristoranti, un webinar sui risarcimenti per i ristoratori

Giovedì 4 febbraio alle 17.30 si terrà un webinar sull’iniziativa di Fratelli d’Italia SOS Ristoranti, in diretta sulla pagina Facebook del senatore Nicola Calandrini .

Interverranno, oltre al senatore Calandrini, l’on. Paolo Trancassini, ideatore dell’iniziativa, l’avvocato Silvia Marzot che patrocinerà l’azione legale a sostegno dei ristoranti, e Francesco Filini del centro studi di Fratelli d’Italia.

“Sono lieto di ospitare questa occasione di approfondimento destinata in particolare ai titolari di bar, pub ristoranti e attività di somministrazione di cibi e bevande che sono stati fortemente danneggiati dalle restrizioni e dalle chiusure imposti loro dal Governo Conte – dichiara il Senatore Nicola Calandrini – I ristori sin qui ricevuti non sono che briciole se confrontati con le perdite e i mancati incassi. Fratelli d’Italia ha proposto più volte al governo di intervenire riducendo almeno i costi fissi che le imprese devono sopportare, ma non siamo stati ascoltati. Per questo stiamo raccogliendo le adesioni per avviare un’azione legale che prende il nome di “SOS Ristoranti”, per chiedere veri e propri risarcimenti per le attività danneggiate. Ai titolari prima sono state imposte stringenti misure dai protocolli di sicurezza, che hanno comportato grosse spese. Ma nonostante si siano adeguati pur di mandare avanti le loro attività, hanno dovuto sopportare ancora restrizioni e chiusure forzate con perdite e mancati incassi che rischiano di mettere in ginocchio molti di loro. Per questo riteniamo che debbano essere risarciti di quanto causato loro da un Governo che li ha prima trattati come untori e poi abbandonati”.