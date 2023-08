Spaccio e detenzione ai fini di spaccio: arrestato 31enne

Nel pomeriggio del 9 agosto 2023 i militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Terracina hanno tratto in arresto un 31enne, resosi responsabile nella flagranza del reato spaccio e di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, veniva controllato e fermato dopo aver ceduto una dose di Marijuana ad un 29enne, nei cui confronti si procede in via amministrativa.

La conseguente perquisizione personale permetteva di rinvenire ulteriori 10 grammi circa di Marijuana e 9 grammi circa di Hashish. Presso l’abitazione dell’arrestato ubicata in altro comune venivano rinvenuti altri 250 gr. di Marijuana suddivisa in una busta grande del peso di 125 grammi e il rimanente suddiviso in 40 dosi.

L’arrestato, nei cui confronti resta ferma la presunzione di innocenza di cui all’art. 115 bis c.p.p., su disposizione del PM di turno Dott. Miliano presso la Procura di Latina, con cui i militari si sono relazionati in piena sintonia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, previsto per la giornata del 11 agosto 2023