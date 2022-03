Sperlonga, attive le ZTL

Il Comune di Sperlonga, rilevato l’afflusso di utenti motorizzati nelle giornate festive, con nocumento alla fruizione degli spazi comuni e alla qualità dell’aria, ha ritenuto opportuno al fine di rendere più fluido il traffico e maggiormente sicure le aree ciclo-pedonali, ampliare ai giorni festivi dei mesi di marzo, aprile e maggio la chiusura al transito della ZTL1, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, eccetto autorizzati, restando inalterate le modalità di funzionamento della ZTL1.

Si tratta dei varchi: n. 1(via Roma incrocio via Municipio/via Campo delle Monache) n. 4 (via Valle incrocio I traversa destra/via Lepanto) che costituiscono, entrambi, la ZTL n. 1 (inizio via Roma, fine incrocio via C.Colombo con via Valle).