Sperlonga, avviso viabilità in occasione della festa patronale del 2 e 3 settembre

Provvedimenti straordinari in occasione della Festa Patronale dei Santi Leone e Rocco a Sperlonga.

Il 3 e 4 settembre 2022 dalle ore 19.00 e fino al termine della processione religiosa sarà istituito il DIVIETO DI TRANSITO, a fasi progressive, seguendo il passaggio della medesima, nelle elencate vie e piazze, eventualmente interessate dalla circolazione veicolare:

Andata CHIESA PARROCCHIALE – PIAZZA EUROPA – CORSO SAN LEONE – VIA ROMA – VIA CRISTOFORO COLOMBO – VIA VALLE – VIA LEPANTO VIA A.BARBARIGO (EXTRA V.VIA CARDI) – VIA CANZATORA;

Ritorno VIA CANZATORA – VIA CRISTOFORO COLOMBO – VIA S.ROCCO – VIA GIOSA – VIA S.ANTONIO ABATE – VIA PORTA PICCOLA DELLA CHIESA – PIAZZA DELLA LIBERTÀ – CORSO S.LEONE – PIAZZA EUROPA CHIESA PARROCCHIALE.

Il 2 e 3 settembre 2022 estensione della ZTL dalle ore 18.00 alle ore 03.00.