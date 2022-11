Sperlonga, Fratelli d’Italia dà il via la campagna di tesseramento

A Sperlonga, domenica 13 novembre, dalle ore 10, in Piazza Fontana, Fratelli d’Italia dà il via la campagna di

tesseramento. “Dopo il grande risultato ottenuto alle elezioni politiche siamo pronti per le nuove sfide che

ci aspettano” dichiara il portavoce di FdI Sperlonga Gerardo La Rocca “Le adesioni sono uno dei momenti

aggregativi più importanti per un partito come il nostro, che valorizza territori e meriti, abbiamo in animo di

portare a Sperlonga tante iniziative e la voce del partito che è stato chiamato dagli italiani a governare la

Nazione. oggi più che mai dobbiamo essere presenti per ascoltare i problemi dei cittadini e tradurli in

proposte. Per la prima volta poi Sperlonga ha un suo parlamentare che potrà fare da cinghia di trasmissione

tra questo nostro splendido territorio e Roma, è un’occasione storica che non possiamo sprecare”. In

piazza, con i militanti ed i simpatizzanti del partito sarà presente anche l’on. Sara Kelany.