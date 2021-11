Sperlonga, linee programmatiche di Governo: mandato 2021-2026

Le relazioni tra le persone, il senso civico, la solidarietà, la fiducia, ma anche le strade, le piazze, l’ambiente, le risorse naturali,

la corretta gestione dei rifiuti, il territorio e i suoi prodotti: punto cruciale per il sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, su cui intende puntare con forme di gestione innovative ed efficaci nel mandato 2021-2026.

Nelle linee programmatiche di Governo focus anche sull’idea della sussidiarietà circolare e sulla de-pubblicizzazione che va nell’ottica di socializzazione, anziché della privatizzazione.

L’obiettivo di un nuovo paradigma di sviluppo nell’ottica della sussidiarietà circolare, con particolare attenzione ai beni comuni anche e soprattutto ambientali, contiene la sfida della transizione verso nuove forme di economia sociale di mercato e territorio, della ricerca di tecnologie di produzione più pulita e modelli di consumo funzionali a stili di vita consapevolmente orientati alla sostenibilità ecologica.

In materia di opere pubbliche l’Amministrazione ritiene strategiche alcune opere essenziali alla mobilità sostenibile, al sostegno delle fasce degli anziani, nonché altri interventi importanti di sostegno alle attività ricreative, sportive, ludiche, e pensa di realizzare:

• NUOVE AREE DI SOSTA A BENEFICIO DI ZONE AD ALTA DENSITÀ TURISTICA, a garantire e assicurare una

maggiore fruizione e sicurezza di accesso al mare;

• Una NUOVA CASA ALBERGO da destinare agli anziani: 9 alloggi per 15/25 ospiti, corredati da orti urbani e spazi ricreativi all’aperto;

• Una CASA DI COMUNITÀ O DELLA SALUTE che ospiterà un poliambulatorio dotato di un serie di servizi specialistici di assistenza sanitaria utili per l’intero comprensorio nell’ambito delle iniziative del PNRR.

• Un COLLEGAMENTO DIRETTO TRA VIA ROMA E IL PIAZZALE S. LAURA (asse 13);

• Un NUOVO PARCO GIOCHI e centro per le attività ludiche e ludoteca;

• La RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN ZONA BAZZANO mediante la realizzazione di un parco pubblico, con

accessi pedonali all’arenile ed annessa area di sosta;

• Una NUOVA PISTA CICLABILE COMPRENSORIALE 153km, di cui 15km in parte realizzata;

• Ed infine ma non per importanza, realizzare un ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA IL BORGO ANTICO, LE SPIAGGE E L’APPRODO.