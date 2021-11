Sperlonga, prossima attivazione dispositivi anti infrazione

Si comunica che saranno attivi sul territorio del Comune di Sperlonga i seguenti dispositivi elettronici per la rilevazione a distanza di alcune infrazioni codice della strada come da prospetto a seguire:

Gli occhi elettronici – ZTL ( zona a traffico limitato) – partiranno con una prima fase sperimentale, quindi senza spedizione di alcuna sanzione, il 20 novembre prossimo. L’attivazione vera e propria avrà inizio il 01.01.2022, data in cui verrà rilevata e sanzionata la circolazione dei mezzi nonautorizzati al transito;

RED semaforico – rilevazione automatica del passaggio con luce rossa semaforica – posizionato in ambo i sensi di marcia a presidio dell’intersezione fra la Via Flacca e via Lago Lungo. L’ attivazione per il cosiddetto “red” è prevista dal giorno 1 dicembre prossimo e si tratterà di un inizio a regime, senza fase sperimentale;

Dispositivi di controllo elettronico della velocità (velox) già posizionati sulla via Flacca, per i quali si è proceduto di recente alla mera sostituzione con dotazioni moderne, che rilevano con tecnologia di ultima generazione. Per i velox, attualmente non in funzione, la riattivazione è fissata per il 20 novembre prossimo.

Il Comando di Polizia Locale rimane, in ogni caso, a disposizione dell’utenza ed è raggiungibile ai seguenti recapiti:

3357416494 – 0771557828polizialocale@comune.sperlonga.lt.it – polizialocale@pec.comune.sperlonga.lt.it

Casella dedicata ZTL : ztl@comune.sperlonga.lt.it

Si ricorda, infine, che le richieste di autorizzazioni al transito nelle ztl possono essere trasmesse tramite apposita modulistica reperibile sia online sul sito istituzionale, sia in formato cartaceo c/o gli Uffici del Comando, negli orari preposti.