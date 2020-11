Il Sindaco di Sperlonga ha emesso oggi un’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza dell’Istituto St. A. Aspri visti i due casi positivi al test antigenico e in attesa del tampone molecolare di ricerca del virus COVID-19.

La sospensione è preventiva, precauzionale e a tutela e salvaguardia della salute degli studenti, degli operatori scolastici, delle famiglie e della intera comunità locale e limitrofa al fine di contrastare efficacemente la pandemia in corso ed evitare una ben più grave emergenza sanitaria.

La sospensione resterà in vigore fino a venerdì 13 novembre 2020 e comunque fino al risultato del tampone molecolare COVID-19 relativi ai due casi segnalati.

L’attività scolastica sarà comunque garantita a distanza.