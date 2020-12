Spesa solidale, riparte il progetto per aiutare chi è in difficoltà

Le scriventi Chiese ed Associazioni operanti sul territorio della Città di Fondi, attive in campo sociale, culturale, ambientalista da anni, già protagoniste nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio di una massiccia operazione di solidarietà denominata “Spesa Solidale Fondi”, in grado di garantire sostegno a ben 148 nuclei familiari, per un totale di 597 persone assistite, sono a comunicare l’avvio di una nuova fase del Progetto stesso.

Agli inizi di Marzo, un gruppo di 12 Cittadini fondani ha deciso, prima in forma singola e poi associata, di rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sostenere tante persone in difficoltà, senza lavoro, senza opportunità di ricevere aiuti, dimenticate da tutto e tutti. Le consegne effettuate sono state ben 715, con la massima attenzione e precauzione, rispettando a pieno le disposizioni in fatto di distanziamento e dispositivi di sicurezza, grazie alla disponibilità di 12 Volontari che si son dedicati a questa missione di solidarietà ogni giorno.

Nella settimana della Pasqua abbiamo lanciato l’iniziativa “Pasqua Solidale” e la generosità di tanti amici e titolari di attività commerciali ci ha permesso di donare 160 uova ad altrettanti bambini della Città, per regalare loro un sorriso in questo momento così particolare. Non contenti, subito dopo, abbiamo coinvolto i ristoratori in “Pizza Solidale”: nove pizzerie hanno aderito e decine di famiglie sono state raggiunte ad ora di cena dalla pizza a domicilio.

Dal 10 Dicembre 2020 il Progetto riparte, con l’adesione di tanti Volontari ed attività commerciali che ospiteranno il nostro carrello a disposizione dei consumatori che vorranno aderire donando parte della propria spesa. Ogni giorno su https://www.chiesadifondi.it/spesa-solidale sarà nostra cura aggiornare su consegne, attività commerciali aderenti, alimenti di cui c’é maggiore necessità. Un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica saranno a disposizione h24 di tutta la cittadinanza per ogni richiesta di aiuto ed informazioni. Sui social, attraverso le pagine delle Chiese ed Associazioni aderenti, inviteremo i Cittadini a partecipare e saremo a disposizione di quanti avranno bisogno del nostro aiuto.

Per ogni contatto: spesasolidalefondi@gmail.com – 328 30 54 658.