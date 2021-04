Spiagge, dal 1° maggio si può ripartire nel Lazio. Le regole

Dal primo maggio il mare del Lazio puo’ riaprire in sicurezza, in linea con quanto avviene nelle altre Regioni. Gia’ il primo aprile scorso, infatti, e’ stato pubblicato il decreto del presidente della Regione, adottato a seguito delle previste rilevazioni dell’Arpa circa la balneabilita’ delle acque, che consente la possibilita’ di frequentare il litorale a fini balneari gia’ dal prossimo sabato. Tocca ora ai Comuni del litorale varare entro questa settimana, e di concerto con le Capitanerie di Porto, le necessarie ordinanze comunali che fissano la data a partire dalla quale le spiagge saranno aperte alla balneazione nel loro territorio. In funzione delle differenti situazioni locali, dovute alle caratteristiche del territorio e alla specifica condizione sanitaria legata alla pandemia provocata dal Covid-19, le aperture avverranno, a seconda dei casi tra il 1° e il 15 maggio. Questo il quadro che e’ emerso a seguito dell’intenso e costruttivo il lavoro di coordinamento fatto nelle scorse settimane dagli assessori Orneli e Corrado, nel quadro della Cabina di Regia per il Litorale, assieme alla Direzione Marittima della Guardia Costiera competente per il Lazio e alle Prefetture e ai Comuni del litorale e delle isole. Un nuovo incontro tra la Regione e i Comuni litoranei e’ previsto per domani sera. Lo scrive in una nota la Regione Lazio. Non esiste infatti una data unica in quanto il Governo nazionale, nel decreto riaperture della settimana scorsa, non ha fissato alcuna disposizione specifica in merito alla data di apertura della stagione balneare e alle modalita’ di frequentazione del litorale, demandando al livello territoriale la scelta dei tempi e dei modi del via all’accesso al mare. Le regole da seguire per quanto riguarda la frequentazione delle spiagge (sia quelle in concessione, sia quelle libere) sono le stesse delineate con le linee guida stabilite l’anno scorso e che prevedono, tra le altre cose, per quanto riguarda gli stabilimenti balneari: un distanziamento tra gli ombrelloni che garantisca almeno 10 mq per ognuno di questi (e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali); una distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non sono posizionate nel posto ombrellone (salvo quando vengono usate da persone non soggette al distanziamento interpersonale); una regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, ecc.) e delle attrezzature di spiaggia; l’approntamento di percorsi che garantiscano accessi e deflussi ordinati e che non creino assembramenti; la dotazione di Dpi per il personale (che non potra’ iniziare il turno di lavoro in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C) e la presenza di prodotti igienizzanti a disposizione dei clienti e del personale in piu’ punti delle strutture.

Per quanto riguarda le spiagge libere, poi: – andra’ garantita una distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; – gli ombrelloni dovranno essere distanziati come nel caso degli stabilimenti; – dovranno essere effettuati interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti. “Siamo impegnati per riaprire in sicurezza la stagione balneare 2021- ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- in linea con le altre Regioni italiane; e’ un’altra tappa di quel cammino di ritorno alla vita che dobbiamo seguire con prudenza e responsabilita’, grazie all’impegno di tutti, cittadini, operatori ed enti locali. E proprio per accompagnare questo percorso al meglio, abbiamo deciso di stanziare anche quest’anno dei fondi per aiutare i Comuni del litorale nella gestione dell’afflusso dei frequentatori delle spiagge: 3 milioni di euro che si vanno ad aggiungere alle somme gia’ messe a disposizione lo scorso anno”. “Vogliamo ringraziare tutti gli attori dell’intenso e proficuo lavoro di concertazione di queste ultime settimane, in primis con la Guardia Costiera e con i Comuni del litorale, che rincontreremo nella serata di giovedi’ per fare il punto della situazione – hanno detto gli assessori allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Universita’, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado Tutti sono impegnati a fondo perche’ l’apertura della nuova stagione balneare avvenga con ordine e in piena sicurezza; i Comuni in questi giorni stanno decidendo, con le loro ordinanze, la data della ripartenza in funzione delle loro specifiche valutazioni. Comunque, grazie all’impegno di tutti, siamo all’ultima curva”.