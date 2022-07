Spighe Verdi 2022, Gaeta conquista il riconoscimento per il sesto anno consecutivo (Video)

Anche quest’anno sono state assegnate le Spighe Verdi, riconoscimento promosso dal programma nazionale della FEE – Foundation for Environmental Education (l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere), attraverso cui vengono premiate le località che portano avanti una politica di sviluppo rurale sostenibile, grazie anche ad un’attiva partecipazione dell’amministrazione comunale, delle comunità e delle imprese.

Questa mattina si è tenuta la conferenza telematica, nella quale sono stati presentati i sindaci vincitori. Prima dell’annuncio di questi ultimi, sono stati ribaditi gli obiettivi principali di Spighe Verdi, con la volontà di creare dei programmi che portino a una valorizzazione del patrimonio rurale, al miglioramento della vita locale, alla riduzione degli impatti ambientali e a favorire l’occupazione. In questa sesta edizione sono 63 comuni di 13 regioni diverse a potersi fregiare del riconoscimento, 4 in più rispetto allo scorso anno.

Tra questi figura anche Gaeta, arrivata alla sua sesta candidatura vincente di fila. Il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, si è mostrato estremamente soddisfatto per questo risultato che “conferma come la nostra città non possiede soltanto ottime qualità ambientali certificate e riconosciute dall’ottenimento, ormai decennale, della Bandiera Blu, ma ci vede raggiungere obiettivi importanti nella valorizzazione e sviluppo sostenibile dell’intero territorio rurale”. Un successo ottenuto per dedizione ma anche per tradizione, come afferma Leccese: “Gaeta viene premiata per aver adottato strategie di gestione del territorio, intraprendendo un percorso virtuoso finalizzato alla tutela dell’ambiente e alla qualità della vita. […] Spighe verdi ci permette inoltre di ricordare le nostre origini. Gaeta, immersa nel mare, può vantare una storica tradizione legata alla terra. Sia il mare che la terra, per secoli sono elementi che contribuiscono all’economia locale oltre ad essere naturali attrattori turistici”.

Gaeta, dunque, si conferma non essere solo mare e spiaggia, ma anche terra, natura e sostenibilità, come conferma la Spiga Verde 2022, ottenuta anche quest’anno.

Alfredo Nocella