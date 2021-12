By

L’amministrazione comunale, con il contributo del Consiglio Regionale del Lazio e in collaborazione con la Pro Loco e la Parrocchia di San Giovanni Battista, presente, nell’ambito del programma “Spigno Christmas Village 2021”, Alessandro Parente in “La Natività – novena popolare in nove quadri”, con Laerte Scotti (organetto), Maura Amata (voce), Anna Cisternino (voce recitante), Daniele Guaragna (voce recitante) e l’orchestra di organetti La Scatola del Vento).

“Novena popolare”, è un’azione sacra di Anton Giulio Perugini ispirata ad antiche leggende cristiane e narrazioni popolari per voci recitanti, vocali e strumentali.

La storia di Natale viene riproposta da Alessandro Parente attraverso brani strumentali e voci che raccontano e cantano la natività e rievocano lo spirito dei pastori cantori del presepe, recuperando la memoria popolare che si nutre del senso di appartenenza e di comunità.

La musica è l’adattamento di un repertorio che comprende il “Laudario da Cortona” e canzoni spirituali di Sant’Alfonso de’ Liguori. Le parti narrative recitate da due attori provengono dalle più diverse fonti dell’Antico e Nuovo Testamento, dalle leggende cristiane e dalle novelle popolari.

“Novena popolare”, si terrà domenica 19 dicembre alle ore 17.00 nella Chiesa di San Giovanni Battista in piazza Dante. Per accedere alla rappresentazione musicale è necessario possedere il “green pass rafforzato”, come stabilito dal Decreto-legge172/2021.