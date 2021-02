Spigno Saturnia, aggiornamento Covid del 9 febbraio

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano casi nel Comune di Spigno Saturnia. Segnaliamo invece una guarigione che porta così gli attuali positivi a 60 (50 molecolare, 10 da confermare).

Quest’oggi l’Azienda Sanitaria Locale ha cominciato ad inviare le convocazioni per i tamponi agli alunni che sono entrati a contatto con un caso positivo. Per gli altri, in sintonia con la ASL, stiamo verificando la possibilità di organizzare sul territorio comunale i test, come da richiesta dello scorso 3 febbraio. Su questo punto e sulla giornata di domenica 14 individuata quale screening per l’intera popolazione scolastica, i cittadini interessati riceveranno informazioni dettagliate nei prossimi giorni.

L’appello è sempre quello di rispettare l’isolamento domiciliare, non nascondere eventuali sintomi influenzali ma di contattare telefonicamente il proprio medico di famiglia e rispettare le distanze anche all’interno dell’abitazione.

Per quanto riguarda la ripresa delle lezioni in presenza, resta ad oggi la riapertura prevista come da ordinanza sindacale n. 13/2021 per il prossimo lunedì 15 febbraio. È tuttavia chiaro che vista la situazione di queste settimane, nei prossimi giorni in base all’andamento della diffusione dei contagi legati all’ambiente scolastico, ci sarà un confronto tra l’autorità sanitaria locale, la dirigenza scolastica e l’azienda sanitaria locale per le valutazioni del caso.

Con l’augurio di una pronta ripresa per tutti gli spignesi che stanno combattendo contro il virus in questo momento, invito ancora una volta la cittadinanza ad attenersi ai comportamenti sociali richiesti per scongiurare una ripresa dei contagi.