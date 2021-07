Spigno Saturnia, investe e uccide inavvertitamente un uomo durante una manovra con un carrello elevatore

Nel corso del primo pomeriggio odierno, a Spigno Saturnia, i carabinieri del comando stazione di Minturno, a conclusione di preliminari accertamenti, hanno denunciato all’A.G. un uomo 51 enne della provincia di Agrigento per il reato di omicidio colposo. In particolare il suddetto, operaio presso una ditta del posto, di proprietà della moglie, nella decorsa mattinata, mentre era alla guida di un carrello elevatore all’interno della stessa impresa, inavvertitamente investiva mortalmente un 60enne della provincia di Frosinone, imprenditore, che si trovava in quell’impianto per acquistare pezzi di ricambio.

Il decesso veniva constatato da personale del 118 per “ trauma da schiacciamento del torace” .

Sono in corso indagini a cura dei carabinieri e del personale del dipartimento di prevenzione del lavoro dell’A.s.l. di Latina volte ad accertare eventuali omissioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

